Сразу после своего вступления в должность в январе этого года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предложил законопроект, дающий студентам право на два года бесплатного обучения в муниципальных колледжах. Несколько месяцев спустя Законодательное собрание одобрило инициативу губернатора, и теперь впервые за много лет в бюджете штата предусмотрена оплата колледжа для 33 тысяч молодых калифорнийцев.

Фото: Офис губернатора Калифорнии

Об этом сообщает пресс-служба губернатора в Сакраменто.

«Это реальная помощь студентам, пытающимся построить свое будущее, – сказал губернатор Ньюсом на встрече с учащимися колледжа Cosumnes River в Сакраменто. – Нельзя не согласиться с тем, что полная стоимость посещения высших учебных заведений по-прежнему слишком высока — как в Калифорнии, так и по всей стране. Но Калифорния, предлагая два года бесплатного обучения в муниципальных колледжах, делает серьезный шаг по снижению стоимости высшего образования для студентов и их семей».

Ранее сообщалось о похожей программе, введенной в округе города Сан-Франциско.