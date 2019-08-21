Странные новости поступили два дня назад из Себринга, штат Флорида.

Фото: Highlands County Sheriff’s Office

Полицейские, отреагировав на прерванный звонок в службу 911, приехали к дому по улице Ордэй. В одной из комнат дома они обнаружили целый хирургический центр, оснащенный медицинским оборудованием и видеокамерой. На кровати лежал пациент, из промежности которого, накрытой полотенцем, обильно текла кровь, а рядом стоял пластиковый контейнер с его «фамильными драгоценностями».

Бывший мужчина был немедленно отправлен в местный госпиталь, а затем перевезен в региональный медицинский центр. Сообщается, что он находится в стабильном состоянии.

По словам хирурга-самоучки, 74-летнего Гэри ван Ризвика, неудавшаяся операция была добровольной — пациент, пожелавший стать евнухом, нашел его на сайте для поклонников кастрации в даркнете. Ван Ризвик заверил фетишиста, что имеет опыт подобных операций на животных, а также несколько лет назад удалил одно из своих собственных яичек.

В понедельник Гэри ван Ризвик был арестован по обвинению в нелицензированной медицинской практике, приведшей к травме пациента. Залог был установлен в 250 тысяч долларов.