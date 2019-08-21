Бизнес-адвокат Гари Грант рассказал «Голосу Америки» историю своей иммиграции в США.

Путешествие в Америку стало для него четвертым большим переездом: из родной Украины он сначала приехал на учебу в Сибирь, потом начал карьеру адвоката в Узбекистане, а затем перебрался в Москву.

«Ташкент – это совершенно другая среда, восточный менталитет, и я благодарен судьбе, что прожил там четыре года, – вспоминает Гари. – Я прежде всего научился не самой профессии адвоката, а научился понимать людей, работать с людьми, внимательно относиться к их рассказам, к их пожеланиям, и самое главное — к их чувствам».

Когда встал вопрос о будущем образовании сына Гари, семейный совет пришел к выводу, что самой подходящей для него страной являются Соединенные Штаты. Грант подал заявку на иммиграционную лотерею и выиграл — причем дважды (в первый раз бумажный конверт с ответом кто-то украл из почтового ящика, оставив только обрывок с американским адресом).

Приехав в Америку, семья Гранта пожила в нескольких городах Калифорнии, включая с детства знакомую всем советским людям Санта-Барбару, а затем приехала на Гавайи. Там им очень понравилось, однако, взвесив все доводы, включая экономику и наличие колледжей, они решили обосноваться во флоридском Бока-Ратоне.

«Моя история переезда в США, наверное, будет не такой стандартной, как у других иммигрантов: “все было плохо, а потом стало хорошо”, – рассказывает Гари. – Всегда было трудно. И сейчас трудно, потому что нужно постоянно над собой работать. И даже проработав 20 лет в качестве адвоката на серьезных должностях в Москве, необходимо было каждый божий день над собой работать, самосовершенствоваться и саморазвиваться».

«Если сравнить переезд в Америку и переезд в Москву, то переезд в Москву дался намного сложнее, – продолжает Гари. – Когда мы с супругой, оба успешные адвокаты, приехали в Москву, естественно, там нас никто не ждал, и нам не забывали напоминать, что мы приехали из Ташкента. Но через 10 месяцев мы уже купили трехкомнатную квартиру, а через 2 года я начал работать на крупнейшие нефтехимические компании России в качестве адвоката. Поэтому становление в Москве проходило гораздо сложнее. В Америку я приехал уже как состоявшийся специалист, который понимал, как действуют принципы права, как работает международное законодательство».

В США 39-летний Гари первым делом открыл вместе со своей супругой и верным спутником жизни Ольгой компанию Miami Russian Consulting. Накопленный опыт позволил ему заниматься бизнес-консультированием, для которого в Америке не требовалось получения специальной лицензии. Но когда этого опыта стало не хватать, Гари принял решение получить американское юридическое образование. Колледж он закончил всего за два года, а затем успешно сдал экзамен на лицензию адвоката.

«Сын здесь тоже учится, через два года ждем молодого юного адвоката с пятью языками, поэтому в Америке складывается все замечательно, спасибо этой стране!» – завершает интервью Гари Грант.