В понедельник губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, серьезно ограничивающий применение оружия сотрудниками правоохранительных органов. Новые стандарты позволяют открывать огонь на поражение только тогда, когда это является необходимым. В ситуациях, позволяющих безопасно разрешить противостояние без помощи оружия, полицейским рекомендуется использовать словесное убеждение и иные методы деэскалации конфликта.

Фото: Office of Governor Gavin Newsom

«С получением подписи губернатора мы стали ближе к культуре полиции, ценящей и защищающей человеческую жизнь, – сказала автор законопроекта AB 392 Ширли Уэбер. – Работать над этим документом было нелегко, но меня вдохновляли энергия и упорство семей, чьи родные погибли от рук полицейских. Нашей целью было спасение жизней и установление долгожданного доверия между правоохранительными органами и цветными сообществами».

Как указывает статья, опубликованная пресс-службой губернатора, калифорнийские законы о применении силы полицейскими оставались практически неизменными с 1874 года.

Принятый закон стал результатом общественных дискуссий, разгоревшихся в штате после убийства полицией Сакраменто молодого афроамериканца Стефона Кларка.