В 2015 году практикант из госпиталя в Нью-Джерси в одночасье стал звездой Инстаграма и набрал более 780 тысяч подписчиков — главным образом женщин — после того, как журнал People назвал его «самым сексуальным врачом из всех живущих».

Фото: Instagram

Михаил Варшавский, он же Доктор Майк, приехал в Нью-Йорк из России, когда ему было всего шесть лет. В медицину он решил пойти по стопам отца, который вдохновил Михаила своей заботой о пациентах. Об этом пишет NY Daily News.

Получив известность, Варшавский основал фонд Limitless Tomorrow для выплаты стипендий одаренным студентам. Деньги для фонда он собирал, организуя мероприятия со своим участием через социальные сети, а в 2016 году даже устроил лотерею, в которой свидание с Доктором Майком стало главным призом.

В Инстаграме доктора Майка – 3.3 млн подписчика.