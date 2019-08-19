Русскоязычный автомеханик задержал убегающего от полиции подозреваемого

Полиция Розвилла расследует серию инцидентов, произошедших в нескольких районах города. Единственный подозреваемый по имени Тимоти Джон Дэвис Пули арестован, передает пресс-служба полиции Розвилла.

Фото: Roseville Police Department

16 августа сотрудник полиции Розвилла вступил в контакт с мужчиной из Сакраменто, который находился на испытательном сроке. Мужчина скрылся от полицейского, в ходе побега совершив несколько правонарушений и пытался угнать “Мерседес” механика Анатолия Бутковича, владельца Foreign Auto Care в Норт-Хайлендс.

“Он выпрыгнул из своего автомобиля в мой и попытался его угнать, – в интервью телеканалу KCRA сказал Анатолий Буткович, – однако я выключил зажигание и в этот момент прибыли копы”.

В настоящий момент известно об украденной машине для гольфа, угнанном автомобиле, столкновении автомобиля с забором и бегстве с места аварии. Сотрудники полиции посетили места происшествий и собрали вещественные доказательства.

Подозреваемый Тимоти Джон Дейвис Пулли из Сакраменто был арестован и доставлен в тюрьму округа Плейсер. Полиция Розвилла благодарит Службу шерифа округа Сакраменто и Дорожный патруль Калифорнии за помощь в задержании. На данный момент сообщений о серьезных травмах не поступало.