Гражданин Узбекистана из Коннектикута признался в помощи ИГИЛ

Азизджон Рахматов, 32-летний гражданин Узбекистана, проживавший в штате Коннектикут, в четверг признал себя виновным в оказании материальной поддержки террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).

Согласно материалам суда, проходящие по тому же уголовному делу Абдурасул Джурабоев и Ахрор Саидахметов планировали отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГИЛ. Рахматов и его сообщники Аброр Хабибов и Акмал Закиров занимались сбором денег на финансирование этой поездки и приобретение оружия.

Джурабоев, Саидахметов, Хабибов и Закиров ранее признали свою вину. Джурабоев и Саидахметов были приговорены к 15 годам лишения свободы. Рахматов, Хабибов и Закиров в настоящее время ожидают вынесения приговора. Им также грозит до 15 лет тюремного заключения.