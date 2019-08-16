Калифорнийцы нелегально поставляли российское вооружение в Иран

Федеральный суд в Сакраменто предъявил двум американским гражданам обвинения в нарушении объявленного Ирану торгового эмбарго. Как сообщает пресс-релиз прокуратуры США по Восточному судебному округу Калифорнии, 56-летний Дариуш Никниа из Элк-Гроува и 74-летний Ричард Лэнт из Лас-Вегаса вступили в сговор по поставке в Иран танковых шлемов российского производства.

Ричард Лэнт владел компанией R&L Ltd., которая занималась продажей товаров из России. В мае 2015 года Никниа связался с Лэнтом и выразил желание приобрести 500 танковых шлемофонов с доставкой в Иран. Вначале он заплатил за два образца, которые были переправлены в Тегеран через Россию. После того, как эти образцы были проверены доверенным лицом Никнии в Иране, Лэнт получил плату еще за 50 шлемов.

Наложенное на Иран эмбарго за немногими исключениями запрещает американским гражданам заключать любые сделки по экспорту, продаже и другим видам поставки товаров в эту страну. За нарушение запрета закон предусматривает тюремное заключение сроком до 20 лет и штраф в размере до 1 млн долларов.