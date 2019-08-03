В штате Вашингтон агенты ФБР раскрыли преступную группу, которая целых шесть лет занималась скупкой и перепродажей краденых товаров. Об этом сообщает издание NY Times.

Фото: Amazon

По информации издания, основу нелегального бизнеса, главой которого называется 44-летний Александр Павловский из Оберна, составляли два комиссионных магазина, которые без лишних вопросов принимали у посетителей вещи сомнительного происхождения в заводской упаковке. Электроника, лекарства, инструменты и другие товары обменивались на наличные, а затем продавались — но не на витрине самого магазина, а более современным и эффективным методом: через онлайн-магазин Amazon.

Более того, двое постоянных поставщиков, через которых ФБР и вышло на след скупщиков краденого, были работниками самой компании Amazon. В служебные обязанности Аббаса Згаира и второго водителя, имя которого не сообщается, входила транспортировка возвращенных покупателями товаров из аэропорта Сиэтл-Такома на склад, а также развозка посылок по местным почтовым отделениям. Часть своего груза преступники не довозили до места назначения, а сдавали в один из комиссионных магазинов Павловского.

По приблизительным оценкам, основанным на финансовой отчетности магазинов, за последние шесть лет преступная группа скупила около 48 000 предметов, за которые заплатила более 4,1 млн долларов. Доходы от продажи этих товаров через Amazon составили не менее 10 млн долларов отмечает US Today.

Прокуратура еще не предъявила подозреваемым официальных обвинений, но в двух комиссионных магазинах, а также в доме Александра Павловского, были проведены обыски.