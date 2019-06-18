Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти на следующей неделе начнут выдворять миллионы иммигрантов, которые находятся в США незаконно, сообщает Голос Америки. Несмотря на обещания президента Трампа депортировать «миллионы иммигрантов», правозащитные организации обещают защищать их права.

«На следующей неделе Иммиграционная и таможенная служба начнет процесс выдворения миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты», – написал Трамп в Твиттере.

«Они будут выдворены так же быстро, как и проникли», – сказал он. При этом он не стал вдаваться в детали.

По некоторым оценкам, в США находятся порядка 12 миллионов нелегальных иммигрантов, в основном выходцев из Мексики и Центральной Америки.

В соответствии с соглашением, достигнутым ранее в этом месяце, Мексика согласилась принимать иммигрантов из Центральной Америки, ищущих убежища в США, до рассмотрения их дел в американских судах.

В рамках этого соглашения Мексика пообещала развернуть войска Национальной гвардии, чтобы помешать иммигрантам из Центральной Америки добраться до американской границы. Заключение договоренности сняло угрозу Трампа ввести пошлины на импорт из Мексики.

Трамп также написал в Твиттере, что Гватемала «готова подписать соглашение о безопасной третьей стране».

Вице-президент США Майк Пенс на прошлой неделе допустил, что Гватемала может принять просителей убежища из соседних стран в качестве так называемой безопасной третьей страны.

Детали плана обнародованы не были, и Гватемала публично не подтверждала факт переговоров, которые, по заявлениям Госдепартамента, проходили в этой стране в пятницу.

Правозащитники: «Мы окружим иммигрантов заботой»

Исполнительный директор правозащитной организации LUPE Хуанита Валдес-Кокс заявила Русской службе «Голоса Америки», что иммигранты, которые обращаются к ней за помощью, обеспокоены последними заявлениями американского президента.

«В нашем офисе вчера и сегодня раздается много звонков: «Вы слышали, что он сказал?», «Вы слышали, что он собирается делать?». Наш ответ – да, мы знаем, какой он президент. Он будет продолжать причинять боль. Мы также должны сказать ему, что больше нет мест для размещения людей в центрах содержания иммигрантов. Тем не менее, поскольку иммигранты продолжают приезжать, мы будем их приветствовать. Мы будем рядом с ними и окружим их своей заботой», –​ отметила Валдес-Кокс.

По некоторым оценкам, в США проживают около 12 миллионов недокументированных иммигрантов, в основном выходцев из Мексики и стран Центральной Америки. В соответствии с соглашением, достигнутым в начале июня, Мексика согласилась принимать иммигрантов из Центральной Америки, ищущих убежища в США, до рассмотрения их дел в американских судах. Кроме того, Мексика пообещала развернуть войска Национальной гвардии, чтобы помешать жителям Центральной Америки добраться до американской границы. Некоторые из них уже решили вернуться назад в связи с ужесточением иммиграционной политики. Официальные лица Мексики заявляют, что их главная цель – борьба с незаконной перевозкой людей.

«Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор распорядился, чтобы мы не допускали торговлю людьми. Мы столкнулись с одним из величайших вызовов в мире, связанным с этой проблемой. Люди платят от трех с половиной до пяти тысяч долларов, чтобы попасть в США», – заявил ​министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

На реке Сучьяте, по которой проходит граница Мексики и Гватемалы, обычно идет активная торговля. Однако через день после того, как всего лишь шесть морских пехотинцев появились на мексиканском берегу, процесс замедлился. 28-летний Вильмер Герра возвращался в Гватемалу со своим 4-летним сыном. Он рассказал, что его остановили на контрольно-пропускном пункте в Тихуане на северной границе Мексики с США. Раньше люди с детьми могли легко проходить через КПП, отмечает Герра, но на прошлой неделе ситуация изменилась.

«Они развернули меня обратно. Я не пользовался услугами контрабандистов. Мы дважды пытались воспользоваться их услугами, но не смогли. Они сказали, что с детьми мы сможем легко пройти, но за последнюю неделю ситуация сильно изменилась, и у нас ничего не получилось. Сотрудники иммиграционной службы знают, что нас не надо пропускать», – рассказал​ житель Гватемалы Вильмер Герра.

На выходных правительство Мексики заявило об обнаружении почти 800 мигрантов, которые находились в прицепах. Министр иностранных дел страны Марсело Эбрард заявил, что среди них более 150 детей. Он сообщил, что контрабандисты собирались заплатить от 500 до 800 тысяч долларов так называемых «комиссионных», чтобы обеспечить свободный проход мигрантам. Взятки традиционно выплачиваются коррумпированным чиновникам по пути следования групп мигрантов, а также преступным группировкам, которые контролируют территорию, особенно на северной границе Мексики с США.

Немаловажным аспектом ужесточения иммиграционной политики по обе стороны реки Сучьяте называется возможное ухудшение экономической ситуации.

«Гватемальцы приезжают в Мексику за покупками, и теперь правительство хочет, чтобы мигранты не въезжали в Мексику. Мигранты легко узнаваемы, но наши клиенты, которые приходят за покупками, разные. Да, они проводят здесь много времени, но потом уезжают. Сейчас же всех приезжих отправляют обратно в Гватемалу», – рассказал Уолтер Касино, живущий неподалеку.

Вице-президент США Майк Пенс на прошлой неделе допустил, что Гватемала может принять просителей убежища из соседних стран в качестве так называемой безопасной третьей страны. Детали плана обнародованы не были. Гватемала также публично пока не подтверждала факт переговоров, которые, по заявлениям Госдепартамента, проходили в этой стране.