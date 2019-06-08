Экстремально жаркая погода ожидается в Северной Калифорнии

Национальная метеорологическая служба предупреждает об экстремально жаркой погоде, которая установится в эти выходные в Сан-Франциско, долине Санта-Клара (включая Сан-Хосе), долине Сакраменто и других регионах Северной Калифорнии. Ожидается, что во многих местах дневные температуры в субботу и воскресенье достигнут 95-105°F (35-40°C).

Сухая жаркая погода в сочетании с сильным ветром создаст в долине Сакраменто пожароопасную обстановку. Любое возгорание растительности может быстро выйти из-под контроля, поэтому жителям региона рекомендуется воздерживаться от разжигания костров.

Ввиду неблагоприятных погодных условий энергетическая компания PG&E отключила тысячи домов от электричества. Напомним, что PG&E стала причиной рекордных пожаров на севере штата в прошлом году.