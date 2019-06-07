Несмотря на недавние скандалы со взятками, которые сотрудники престижных колледжей США брали с богатых родителей за гарантию поступления для их детей, талантливая молодежь не сдается и продолжает пробиваться в жизни собственным упорным трудом. Об этом пишет издание News & Review Sacramento.

Одна из таких молодых людей — ученица колледжа Folsom Виктория Коротченко, которая в этом году собирается поступить в Университет Калифорнии в Санта-Барбаре. Виктория заняла первое место на ежегодном конкурсе сочинений, спонсором которого выступают местные финансовые учреждения.

В своем сочинении, озаглавленном «Языку не обязательно быть барьером», Виктория рассказывает историю приезда своей семьи в Америку. Лингвистический барьер чуть не стал для недавних иммигрантов причиной разрыва между поколениями: для юной дочери английский язык быстро стал родным, пока ее родители сражались с непривычной для них грамматикой и стеснялись своего акцента «русских шпионов» из старых фильмов.

«Я не могу читать Достоевского в оригинале, а мои родители не могут помогать мне со школьными сочинениями, но языку не обязательно быть барьером, – пишет Виктория. – Слова обладают силой, но такая же сила есть и у связей, образующихся при общении между людьми».

Напомним, что именно в Сакраменто существует уникальная общеобразовательная школа, в которой детей учат русскому и украинскому языкам.