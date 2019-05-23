Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил 22 мая 2019 года Днем памяти Харви Милка — одного из первых открытых геев в американской политике.

«Милк был твердо убежден в том, что свободу и достоинство заслуживают все люди независимо от их сексуальной ориентации и идентификации, – говорится в официальной декларации, подписанной губернатором. – Он заплатил за свои убеждения высшую цену, пав от пули убийцы всего через год после избрания в Управляющий совет. Его дело продолжает жить в законах и правилах, защищающих ЛГБТК-сообщество, и в сердцах следующих поколений активистов».

Харви Бернард Милк явлется первым открытым геем, ставший членом городского совета Сан-Франциско.