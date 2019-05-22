Deutsche Bank опубликовал результаты восьмого ежегодного обзора цен и уровня жизни в странах мира. В этом году в рейтинг добавились несколько новых городов, но в основном он по-прежнему был посвящен городам и странам, оказывающим влияние на мировые финансовые рынки.

В рейтинге приведены города, которые за последний год и последние 5 лет испытали сильнейшие изменения в категориях товаров, услуг и уровня доходов. В 2019 году прекратилось долгое доминирование Цюриха как города с самыми высокими зарплатами и располагаемым доходом (после оплаты жилья). Цюрих опустился на второе место, а новым лидером стал Сан-Франциско, который за пять лет поднялся по данным метрикам на 7-е и 21-е место соответственно. Также Сан-Франциско перепрыгнул через 7 мест и занял 9-ю строчку в рейтингах качества жизни как за годовой, так и за пятилетний период.

Результаты обзора говорят о том, что быстрый рост технологического сектора США способствовал победе Сан-Франциско над традиционными столичными мегаполисами в плане уровня доходов. Хотя стоимость жизни в этом городе растет с каждым годом, основные столицы мира все еще обгоняют его по этому критерию. Однако по стоимости аренды двухкомнатной квартиры Сан-Франциско стоит на втором месте после Гонконга.

Другие города США повторяют тенденции Сан-Франциско: в первую пятерку по заработкам и располагаемому доходу вошли также Нью-Йорк, Бостон и Чикаго, потеснив австралийских и европейских претендентов благодаря подъему американской экономики и росту курса доллара. В 2012 году, когда Deutsche Bank начал вести данный рейтинг, города Соединенных Штатов по уровню доходов боролись за место в первой десятке, а не доминировали в пятерке лидеров, как это происходит сейчас, отмечается в исследовании.

Методология исследований продолжает совершенствоваться, и хотя не существует точного соответствия между товарами и услугами в разных уголках мира, авторы обзора приложили все усилия, чтобы обеспечить единообразие данных, а затем перевели все цены в американские доллары. Основным источником информации стал краудсорсинг, сообщают эксперты DB.