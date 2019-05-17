Житель Нью-Джерси сознался в незаконном экспорте оружия

Житель города Сидар-Ноллс (штат Нью-Джерси) признал свою вину в сговоре с целью нарушения Закона о контроле за экспортом вооружений. Об этом объявил федеральный прокурор Скотт Брейди.

56-летний Михаил Стащишин сознался в одном случае нарушения закона на слушании под председательством федерального окружного судьи Дэвида Серконе.

Как стало известно суду, Стащишин и другие лица вступили в сговор по экспорту приборов ночного видения, компонентов огнестрельного оружия и боеприпасов в Украину без лицензии, выдаваемой Госдепартаментом. Преступники приобретали товары и передавали их Стащишину, который владел транспортной компанией в Парсиппани (Нью-Джерси). Затем Стащишин в нарушение американских законов отправлял эти товары жителю Украины.

Пересылаемые предметы состояли в Федеральном списке вооружений и контролировались Законом о международной торговле оружием (ITAR). Их экспорт является незаконным без лицензии Госдепартамента, которой не было ни у Стащишина, ни у его сообщников.