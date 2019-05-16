Президент предложил изменить принцип выдачи «грин-карт» в пользу образованных и высококвалифицированных специалистов, передает Голос Америки. Согласно плану Белого дома, грин-карты заменят на визы Build America Visa, перед въездом в США иммигранты должны будут сдавать экзамен по английскому языку, а количество законных иммигрантов ограничат до 1,1 млн в год.



Президент США Дональд Трамп в четверг представил новый план иммиграционной реформы, разработанный его администрацией.

«Наш план включает в себя радикальную модернизацию… плохо функционирующего юридического процесса иммиграции. Он (процесс) совершенно неэффективен», – сказал президент в ходе выступления.

Трамп стремится убедить общественность и законодателей в необходимости кардинальной реформы американской системы иммиграции. Разработчики реформы уделили основное внимание обеспечению безопасности на границах, а также переосмыслили подход к выдаче так называемых грин-карт (постоянного вида на жительство в США).

Авторы плана, который разрабатывался под руководством Джареда Кушнера, зятя и старшего советника президента, предлагают изменить правила выдачи в пользу образованных и высококвалифицированных специалистов и отойти от принципа выдачи грин-карт родственникам иммигрантов, получивших американское гражданство.

Таким образом, президент выступил с официальным анонсом нового плана иммиграционной реформы. Для того, чтобы план воплотился в жизнь, Белому дому нужно будет отстоять его в Конгрессе. Маловероятно, что администрации удастся прийти к соглашению с демократами по столь спорному вопросу накануне президентских выборов, пишет Associated Press.

По словам представителей Белого дома, план Трампа сможет объединить Республиканскую партию перед выборами. В предлагаемом Белым домом тексте не упоминается проблема нелегальных иммигрантов, которые уже живут в США. Это, в частности, касается т. н. «мечтателей» – детей нелегальных мигрантов, ввезенных на территорию страны родителями до наступления совершеннолетия. Впрочем, многие наблюдатели полагают, что Белый дом готов включить меры по защите «мечтателей» в план реформы, если это потребуется для достижения соглашения с демократами.

В Белом доме заявляют, что на данном этапе судьба «мечтателей» не обсуждается, однако признают, что представленный план – лишь первый шаг к реформе иммиграционной системы.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, администрация решила не затрагивать этот вопрос в своем плане, поскольку он вызывает сильные противоречия и в прошлом уже препятствовал принятию аналогичных предложений по проблеме иммиграции.

Сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз в интервью Washington Post выразила беспокойство по этому поводу: «Я обеспокоена судьбой молодых людей, участвовавших в программе DACA. Их нельзя исключать из любого пакета мер по иммиграции».

Во время состоявшегося в среду пресс-брифинга представители администрации сообщили, что план Трампа предполагает введение иммиграционной системы баллов, идея которой была заимствована у Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Количество грин-карт, выдаваемых властями США новым иммигрантам, останется прежним, однако при этом будут значительно увеличены квоты для профессионалов высокой квалификации, студентов с выдающимися достижениями и лиц с профессиональным образованием. Во внимание также будут приниматься возраст претендентов, знание английского языка и наличие у них предложений о работе в США.

Гораздо меньше грин-карт будет выдаваться ближайшим родственникам граждан США. Кроме того, будет упразднена лотерея грин-карт, которая сейчас позволяет многим иностранцам получить постоянный вид на жительство в стране вне зависимости от их профессиональной квалификации, образования и знания языка. «Владение языком – сильный показатель долгосрочного экономического успеха, не только для самих иммигрантов, но и для их детей», – подчеркнул представитель администрации.

Как пишет Reuters, сегодня только 12% всех американских грин-карт выдаются с учетом профессиональной квалификации и образования тех, кто их получает. При этом, власти Канады руководствуются этим принципом при выдаче 63% постоянных видов на жительство. В Австралии этот показатель еще выше – 68%. Об этом журналистам рассказали представители Белого дома.

В соответствии с планом администрации, визы на основании профессиональных навыков или наличия предложений о работе в США будут составлять 57 процентов, тогда как визы для родственников – 33 процента (в настоящий момент этот показатель достигает 66 процентов). Число виз, выдаваемых по гуманитарным соображениям, сократится с 22 до 10 процентов.

Администрация также рассчитывает учредить специальный фонд для защиты безопасности на границе, деньги из которого пойдут на модернизацию пунктов пропуска и другие меры. Кроме того, Белый дом хочет пересмотреть подход к предоставлению убежища в США: планируется сократить количество принимаемых заявлений, а также облегчить процедуру депортации из страны людей, которые не соответствуют критериям беженцев.

По словам представителей Белого дома, дополнительные подробности плана станут известны в ближайшие несколько недель.

Авторитетный сенатор-республиканец Линдси Грэм в среду представил собственное предложение по решению кризиса, возникшего в связи с наплывом просителей убежища на южной границе США. Грэм заявил, что его предложение сделает Соединенные Штаты «менее привлекательной страной» для беженцев из стран Центральной Америки.

Согласно этому плану, мигранты, которые хотят попросить убежища в США, должны будут подавать заявления в специальных центрах на территории Мексики и нескольких стран Центральной Америки. Грэм предлагает увеличить сроки задержания семей нелегальных мигрантов с детьми с 20 до 100 дней, нанять 500 иммиграционных судей для ускоренного рассмотрения дел, а также разрешить депортацию несовершеннолетних «нелегалов» из Центральной Америки на родину.

Сейчас такое правило действует только в отношении несовершеннолетних нелегальных мигрантов из соседних с США стран – Мексики и Канады.

Грэм в беседе с журналистами сообщил, что он призвал Трампа заключить сделку с демократами, и сказал, что президент, на его взгляд, «восприимчиво» отнесся к этой идее. По мнению сенатора, план иммиграционной реформы поможет объединить республиканцев.