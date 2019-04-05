Члены Комитета общественной безопасности Сената Калифорнии проголосовали за принятие закона об отмене права на тайну исповеди в тех случаях, когда речь идет о сексуальных преступлениях в отношении детей.

Согласно действующему законодательству, определенный круг лиц, в том числе священнослужители, имеет обязанность сообщать о фактах жестокого обращения с детьми. Исключение составляют обстоятельства, когда знания или подозрения о таких фактах были получены священнослужителем в ходе исповеди. В этих случаях он сохраняет право на молчание, даже если исповедуемый признается ему в преступлении.

Предлагаемый законопроект отменяет данное исключение, требуя от священнослужителей в обязательном порядке сообщать о случаях насилия над детьми и детской безнадзорности, даже если знания или подозрения об этих случаях были получены на исповеди. Для этой цели законопроект предусматривает создание местных программ, утвержденных администрацией штата.

Под «священнослужителями» здесь понимаются священники, проповедники, ребе и другие подобные сотрудники церкви, храма или иной признанной государством религиозной организации.

Автором законопроекта выступил сенатор-демократ Джерри Хилл. Закон принимается на фоне бушующих в США скандалов вокруг преступных действий представителей Римско-католической церкви, долгое время покрывавших священников-педофилов.