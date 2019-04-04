Что делал российский самолет-разведчик в небе над Калифорнией и Невадой?

Специальные самолеты США и России регулярно совершают наблюдательные полеты над территориями друг друга в рамках Договора по открытому небу, передает Голос Америки.

На летном поле базы ВВС Трэвис в районе Фэрфилда, штат Калифорния, появился российский самолет-разведчик.

Он был впервые замечен на прошлой неделе и совершал полеты над некоторыми из самых секретных военных объектов страны, над которыми запрещено летать даже американским коммерческим самолетам, сообщает телекомпания CBS.

Почему же российский самолет-разведчик летает над Калифорнией?

У этих миссий, которые начались в Северной Калифорнии, есть мирная цель. Полеты осуществляются в рамках Договора по открытому небу между США и Россией, который вступил в силу в 1992 году.

В соответствии с этим соглашением, невооруженным военным самолетам одной страны разрешено летать над территорией другой.

Самолет Ту-154 оснащен чувствительными оптико-электронными камерами, способными делать фотографии высокого разрешения в воздухе. Как сообщили официальные лица, самолет совершал полеты с разрешения Белого дома.

Данные с транспондеров самолета показывают, что он пролетел над центром Сакраменто по пути на базу Трэвис на прошлой неделе. Он также пролетал над другими стратегическими военными объектами на Западном побережье США, включая мыс Мугу, остров Коронадо, Кэмп-Пендлтон, Туэнтинайн-Палмс, а также авиабазами Ванденберг и Эдвардс.

Он даже совершил полет к северу от Лас-Вегаса, где расположен Невадский испытательный полигон и Зона 51.

Полеты были частью первой российской миссии над территорией США в этом году.

Представитель ВВС США сообщил, что самолет был проверен на предмет соответствия условиям договора перед вылетом с базы Трэвис.

Американские наблюдатели также находились на борту для контроля за всеми этапами полетов.

У ВВС США есть свой самолет для наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу, и с начала года он выполнил три миссии над российскими городами. В декабре США совершили «неординарный» полет над Украиной, после того как Россия захватила три украинских военных корабля у берегов Крыма.

Ссылаясь на Договор по открытому небу, Пентагон сообщил, что США и их союзники совершили полет, чтобы «подтвердить приверженность США Украине и другим странам-партнерам».

В рамках соглашения США и Россия пытаются следить за военными силами и средствами друг друга в ситуации, когда новые противоречия возрождают напряженность времен «холодной войны».

Участниками Договора по открытому небу являются еще 32 страны. Российский самолет вылетел с авиабазы Трэвис в субботу, что совпало с днем ежегодного авиашоу, которое проводится на базе.