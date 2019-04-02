Родильный туризм во Флориде остается популярным среди россиян

Каждый год сотни беременных женщин из России приезжают в Соединенные Штаты для родов, чтобы их ребенок смог получить все привилегии американского гражданства. Паспорт США дает своему обладателю широкую свободу передвижения: американские граждане могут посещать без визы более 180 стран мира, тогда как россияне — только около 80. Поездка в Америку по российскому паспорту часто требует длительного процесса получения визы. Только запись на интервью может занимать несколько месяцев.



Фото: AP | Iuliia Stashevska

Противоположный российскому климат Южной Флориды и услужливый персонал госпиталей — в отличие от ужасных роддомов в России — позволяет забыть о высокой цене и делает поездку похожей на отпуск. Россиянки являются частью волны «родильного туризма», в котором также участвует большое количество женщин из Китая и Нигерии, пишет Юлия Сташевская для AP.

Стать гражданином Соединенных Штатов весьма непросто, но в американских законах есть «лазейка», позволяющая получить гражданство если не для себя, то хотя бы для своего сына или дочери. Согласно Конституции, ребенок, появившийся на свет на территории США, автоматически получает гражданство по праву рождения.



Вот почему «родильный туризм» был и остается популярным среди женщин многих стран, включая Россию. За плату в размере от 20 до 50 тысяч долларов будущая мама приезжает в Америку по туристической визе, а через несколько месяцев возвращается домой с пищащим свертком и новеньким американским паспортом.

Владельцев «турагентств», организующих такие поездки, порой привлекают к ответственности за нарушение иммиграционных законов. Однако в самом факте приезда в США для родов нет ничего незаконного. Даже Дональд Трамп, который неоднократно выступал против гражданства по праву рождения, не в силах изменить Конституцию президентским указом.

Статистика

Услугами одной только компании Miami Care, по словам ее представителя, каждый год пользуются около 150 российских семей — а таких компаний во Флориде как минимум три десятка, передает Голос Америки.

Точная статистика по количеству иностранных женщин, специально приезжающих в США для родов, отсутствует. «Центр иммиграционных исследований» — группа, выступающая за ужесточение иммиграционных законов — подсчитал, что в 2012 году около 36 000 женщин родили ребенка в США, а затем покинули страну.

Доля российского контингента, вне сомнения, велика. Антон Ячменев из компании Miami Care, которая организует подобные поездки, рассказал корреспондентам Associated Press, что его услугами пользуются порядка 150 российских семей в год, а всего только в этом регионе действуют около 30 таких фирм.

Южная Флорида пользуется популярностью у россиян не только за тропический климат, но и за большое количество русскоязычных жителей. Город Санни-Айлс-Бич, что к северу от Майами, даже получил прозвище «Маленькая Москва».

Недавно сообщалось о рейдах, направленных на раскрытие незаконной сети “родильного туризма” в Калифорнии. По словам властей штата, большинство таких «туристок» — из Китая.