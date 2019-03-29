Сенат штата Калифорния единогласно одобрил законопроект SB 302, восстанавливающий торговое соглашение между Калифорнией и Республикой Армения.

Фото: Сенат Калифорнии

Международный торговый договор между Арменией и Калифорнией был заключен еще в 2005 году по инициативе сенатора Джека Скотта, однако два года спустя губернатор Арнольд Шварценеггер отменил его. По условиям нового договора Армения будет, помимо прочего, способствовать импорту калифорнийских товаров и развивать программы студенческого обмена между двумя странами.

Перед заседанием Сената в Сакраменто прибыл генеральный консул Республики Армения в США Армен Барбуртян, который выступил перед законодателями штата с поддержкой SB 302.

«Одной из моих основных миссий на посту генерального консула является развитие экономических связей между Арменией и Калифорнией, – сказал Барбуртян. – Я был рад произнести речь в поддержку этого важного предложения. Надеемся, что оно приведет к взаимовыгодному сотрудничеству».