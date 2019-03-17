В Джорджии хотят обязать мужчин отчитываться за «каждый случай семяизвержения»

Пять женщин-законодателей из штата Джорджия дали «симметричный ответ» на недавно одобренный Палатой представителей штата законопроект HB 481, ограничивающий сроки абортов.

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Как объявила в Твиттере демократ, член Палаты представителей Дар’Шун Кендрик, они собираются внести на рассмотрение ряд законодательных мер, касающихся мужского здоровья, в том числе:

– приобретение виагры и других подобных лекарственных средств только с разрешения сексуального партнера;

– запрет на вазэктомию, за нарушение которого полагаются те же наказания, что и за нелегальные аборты;

– объявление уголовным преступлением секса без презерватива;

– обязательный тест ДНК для установления отцовства и выплата алиментов сразу же после наступления беременности;

– 24-часовой период ожидания при покупке мужчинами любых порнографических материалов или секс-игрушек.

Цель авторов вызывающего законопроекта — привлечь внимание общественности к двойным стандартам, которые применяются к женщинам.

«Если вы хотите законодательно регулировать наши тела, то у нас есть полное право предложить закон, регулирующий ваши», – объяснила Кендрик.

Текст скандального законопроекта также предлагает обязать каждого мужчину 55-летнего возраста (и старше) сообщать в правоохранительные органы «каждый случай семяизвержения».