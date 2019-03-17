В идеальном мире работа должна быть достойно оплачена. В идеальном мире человек честно делает свою работу и получает за это честную оплату. И, наверное, не только нас удивляет ситуация, при которой на чужом труде пытаются нажиться менее порядочные люди.

К примеру, не задавались ли вы вопросом, за что обычный брокер требует львиную долю от прибыли водителя, просто передав заказ по телефону? Мы задались таким вопросом и попытались сделать мир чуть идеальней и справедливей. Благо, современные технологи сильно упрощают эту задачу.

В этой статье мы рассмотрим, как свести к минимуму все тяготящие нюансы профессии посредством современных приложений для дальнобойщиков.

1. Первое приложение – Uber Freight, в чьем названии зашифрованы все плюсы и минусы этой программы. К плюсам можно отнести декларируемую компанией заботу о перевозчиках. Еще на этапе запуска платформы акцент делался на том, что зачастую между выполнением работы и ее оплатой проходит не одна неделя, что может быть критичным для малого бизнеса. В таких случаях, Uber обещал оплачивать услуги перевозчика за собственный счет. И это их преимущество.

Но, политика программы устанавливает конечную цену на рейс. Как показывает практика, эта цена не отличается от предложений на иных платформах, но, пользуясь Uber Freight водитель не сможет вести переговоры с заказчиком, относительно регуляции цены.

Также, приняв заказ, водитель должен выполнить рейс лично и не может передать его подчиненному, что вносит определенные неудобства владельцам небольших компаний.

Приложение эргономично в использовании и доступно на iOS и Android.

2. Convoy. Когда в 2015 году, компания, базирующаяся в Сиэтле, запускала этот сервис, они позиционировали его как Uber для грузоперевозок. Сейчас ситуация на рынке изменилась, что вселяет надежду на то, что эта, неплохая платформа, продолжит улучшаться.

Convoy оптимизирует и автоматизирует общение между заказчиком и исполнителем, удешевляя процесс перевозки, что очень даже хорошо, пока не возникнет необходимость общения со службой поддержки, которая не всегда компетентна. Цены, зачастую, вполне адекватные и справедливые. Есть возможность сделать собственное предложение по стоимости рейса, но, как показывает практика, обычно ответ – отрицательный.

Convoy быстро перечисляет деньги, но для ускорения процесса, водитель должен дать согласие на постоянное отслеживание своего статуса и местоположения.

Определенные неудобства доставляет система фильтров в профиле, которая показывает множество лишних предложений, неудобных для водителя, на основании его настроек.

В целом, Convoy – отличный выбор, особенно для новичков.

3. DAT Load Board for Truckers. Приложение компании DAT Solutions, крупнейшей компании, охватывающей все сферы грузоперевозок в Северной Америке, и работающей с 1978 года.

Огромные ресурсы, которыми обладает собственник сервиса, наталкивают на мысль, что это приложение – лучшее на рынке, но это утверждение не столь однозначное.

Очевидные плюсы – обилие предложений (количество рейсов в 2018 году превысило 235 миллионов), рейтинги брокеров, удобство пользования со смартфона, интеграция с другими сервисами DAT Solutions.

4. Truckstop.com. Пионеры онлайн-сервиса грузоперевозок начали свою работу в 1995 году. У них – демократичное соотношение цены и функционала (от 35 долларов до 149 долларов, в зависимости от пакета), обновление предложений раз в минуту, в целом, простой и понятный интерфейс, 500000 предложений в день и гарантии оплаты по завершению рейса.

5. 123Loadboard на фоне конкурентов предлагает самые приятные, с точки зрения затрат, условия. Десятидневный триал и 55 долларов в месяц за Премиум плюс пакет.

Компания обслуживала 325 тысяч зарегистрированных пользователей до расширения за счет партнерства с TMW Systems, сейчас это число куда выше. Простое и удобное приложение, компетентная служба поддержки, большое количество заказов, и все это по вменяемой цене.

6. Direct Freight. Еще одна компания, интегрированная с TMW Systems. В отличие от конкурентов ее можно условно назвать бесплатной, так как после истечения пятнадцатидневного триала водитель может получить платный пакет за 34,95 долларов в месяц, который расширяет функционал и предоставляет массу дополнительной информации, но не влияет непосредственно на работу с заказами.

Компания предоставляет мобильную версию своего сайта на планшеты и смартфоны, что далеко не так удобно, как полноценные приложения.

7. CoyoteGo. Самое неоднозначное приложение в нашем списке. Позиционируется как платформа, позволяющая избежать ненужной волокиты и избавить от бумажной работы. Идея не нова и великолепна, но, реализация пока далека от идеала.

Малое количество информации о грузах, проблемы в работе с приложением, недоработки вынуждают созваниваться как со службой поддержки, так и с заказчиком, частые жалобы на сроки оплаты.

Программа достойна внимания, но вряд ли послужит как основной инструмент работы.