Даша Тумидай из Сакраменто просит помощи для своей дочери Адели, страдающей детским церебральным параличом.

Адели родилась недоношенной на 32-й неделе беременности. Сначала ее развитие шло нормально, хотя она научилась ходить позже своей сестры-близнеца. Однако с полуторалетнего возраста у Адели начались проблемы: она стала подволакивать ногу, затем у нее начались странные движения глаз, а еще через несколько месяцев — эмоциональные вспышки и истерики.

В октябре 2018 года врачи диагностировали у девочки детский церебральный паралич. Семья обратилась за помощью в несколько американских программ по лечению ДЦП, но все они отказались принять Адели, потому что она в состоянии самостоятельно ходить и разговаривать.

Четыре месяца назад подходящая клиника нашлась в Москве, однако у Даши нет необходимых средств на оплату лечения. Всего для первичной консультации, диагностики, лечения и последующей реабилитации требуется 7800 долларов.

Желающие помочь маленькой Адели могут сделать это на сайте GoFundMe, где открыт сбор средств на ее лечение. Любая помощь будет принята семьей с огромной благодарностью.