В пятницу вечером некоторые российские новостные агентства сообщили об аресте гражданки России, актрисы Ирины Усок. Женщина была задержана в международном аэропорту имени Джона Кеннеди и направлена в исправительное учреждение в штате Нью-Джерси. Американские власти обвинили россиянку в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца.

Как сообщает Генконсульство РФ в Нью-Йорке, известная актриса театра и кино Ирина Усок была задержана в международном аэропорту имени Джона Кеннеди 18 января 2019 г.

Ордер на ее арест был оформлен полицейским департаментом в Нью-Джерси.

До 31 января россиянка находилась в тюрьме «Rikers Island Prison Complex» (Нью-Йорк), после чего была переведена в исправительное учреждение «Ocean County Jail» (штат Нью-Джерси), расположенное в 110 км от Нью-Йорка.

“Власти штата Нью-Джерси предъявили И.Усок обвинение в препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца. И.Усок грозит несколько лет тюремного заключения”, – сообщается в Фейсбуке российского консульства.

Отцом девочки, по мнению стороны обвинения, может являться американский гражданин. Она имеет также и российское гражданство, которое было ранее оформлено ее матерью в Генконсульстве России в Нью-Йорке.

“Следует особо подчеркнуть, что, по словам И.Усок, отец не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Однако после отъезда актрисы из США он написал заявление в полицию о «похищении» предполагаемой дочери. По имеющейся информации, дочь И.Усок была передана американскими властями сестре предполагаемого отца, так как сам он находился за пределами США. По последним данным, ребенок может находиться в местных органах опеки”, – сообщают российские дипломаты.

Позже сотрудники Генерального консульства РФ в Нью-Йорке сообщили об освобождении гражданки России.

“1 февраля 2019 г. в 15:00 решением суда россиянка Ирина Усок освобождена из-под стражи до следующего заседания по ее делу, назначенного на 20 марта 2019 г. В настоящее время решается вопрос об организации ее встречи с дочерью. Держим ситуацию на особом контроле в целях оказания консульского содействия”, – передают дипломаты.

Ирина Усок является членом Содружества актеров Таганки. Она снималась в российских сериалах “МУР есть МУР”, “Мент в законе”, “Братья Карамазовы”, “Судебная колонка”, а также фильмах “Мама, не горюй”, “Вызов” и т.д.