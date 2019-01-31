В Бруклине арестована пара, занимавшаяся организацией фиктивных браков

В Бруклине арестована семейная пара, занимавшаяся организацией фиктивных браков для получения иммиграционного статуса в Соединенных Штатах. 60-летний Уильям Якобсен и его жена, 68-летняя Марта Медведева, обвиняются в сговоре с целью содействия незаконной иммиграции, а также в попытке обхода федеральных иммиграционных законов путем дачи ложных показаний.

Государственные обвинители утверждают, что Якобсен и Медведева как минимум два года занимались поисками американских граждан, готовых за определенную плату заключать фиктивные браки с иностранцами. Иммигрантам, желающим получить легальный статус, такие услуги стоили порядка 30 тысяч долларов. Обвиняемые подбирали им будущих супругов, имеющих американское гражданство, а также учили отвечать на вопросы, задаваемые на интервью в Иммиграционной службе.

Правоохранительные органы обратили внимание на деятельность Якобсена и Медведевой осенью 2018 года. С санкции суда ФБР несколько месяцев прослушивало их телефонные разговоры, а затем направило к Якобсену информатора, который сыграл роль американского гражданина, желающего заработать денег на вступлении в фиктивный брак.

«Пройти интервью легко, потому что я знаю вопросы, которые вам будут задавать. Вот почему все обращаются к нам, – похвастался Якобсен в одном из разговоров с агентом ФБР. – Я занимаюсь этим уже 15 лет».

В январе этого года Уильям Якобсен и Марта Медведева были арестованы, а из их квартиры были изъяты документы и компьютерное оборудование. Если супруги будут признаны виновными, им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

В деле федерального суда сообщается, что Медведева является гражданкой Украины.