Переезд на постоянное жительство в другую страну всегда связан с переживаниями и стрессом, в особенности для тех, кто покидает свою родину не от хорошей жизни. Иммигрантам и беженцам, чьим новым домом стал штат Вашингтон, готовы оказать поддержку такие группы как Luteran Community Services Northwest из Ванкувера. Об этом пишет The Columbian.



Эта некоммерческая организация, многие сотрудники которой когда-то сами приехали в США из-за рубежа, разработала программу скрининга RHS-15, которая позволяет выявлять психологические проблемы у беженцев. По данным Службы здравоохранения штата Вашингтон, у каждого пятого беженца из стран бывшего Советского Союза выявляются эмоциональные расстройства. Среди женщин и пожилых людей этот процент еще выше.

Однако большинство иммигрантов неохотно обращаются за помощью. По статистике Службы здравоохранения, 73% выходцев из России, Украины и Молдовы, которым была предложена психологическая консультация, отказались от нее. Беженцы из таких стран как Сирия и Иран с большей готовностью принимают поддержку специалистов-психологов, подчеркивает издание The Columbian.

Фасилитатор групп поддержки Анна Степанова, которая в начале 2000-х приехала в США из Димитровграда, объясняет это тем, что в Советском Союзе системы психологической помощи фактически не существовало.

«Проблемы держали в себе, никто не говорил о них вслух, не было никакой информации, – вспоминает она. – Важную роль играло общество. Люди просто помогали друг другу. Системой психологического здравоохранения были соседи, родственники и друзья».