В эксклюзивном интервью телеканалу CBN News пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Бог хотел видеть Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов. Интервью было посвящено широкому кругу вопросов и прошло в рабочем кабинете Сандерс в Западном крыле.

«Я думаю, Бог ставит всех нас на определенные роли, и Он хотел, чтобы Дональд Трамп стал президентом, – сказала Сандерс главному политическому аналитику CBN News Дэвиду Броди и старшему корреспонденту вашингтонского отделения телеканала Дженнифер Уишон. – Вот почему он здесь, и я считаю, что он проделал огромную работу по вопросам, которые являются важными для верующих».