Задумывались ли вы когда-нибудь о страховании жизни для вас или вашей семьи? Многие из нас не осознают, как важно иметь страховку. Когда наши близкие здоровы и получают стабильный заработок, мы просто надеемся на то, что так будет продолжаться и дальше. А если вы являетесь единственным кормильцем семьи? Разве вы не хотели бы, чтобы ваши родные остались финансово обеспеченными, если с вами что-нибудь случится? Нет никаких гарантий, что завтра наша жизнь будет той же, что и сегодня, и поэтому для финансовой защиты наших близких нужно страхование жизни.

Один из способов правильно выбрать условия страховки — оценить ваше финансовое положение. Сколько вы зарабатываете в год? Выплачиваете ли вы ипотеку или другие крупные займы? На какой срок вам нужно страхование жизни? Какие постоянные расходы у вас есть? Как скоро ваши дети начнут обеспечивать себя самостоятельно? Все эти обстоятельства должны быть учтены при выборе подходящего вида страхования.

Затем вам нужно будет выбрать основного выгодоприобретателя страховки, а также дополнительного выгодоприобретателя на случай смерти основного. Не оставляйте графу «выгодоприобретатель» незаполненной, иначе страховая сумма перейдет в вашу собственность, и ваша семья ее не получит. Если вы по какой-то причине пожелаете сменить бенефициаров страховки, то cможете сделать это в любой момент. После значительных перемен в вашей жизни — брака, развода, рождения ребенка, покупки дома — следует заново решить, какой вид страхования вам необходим.

Страховка по смерти выплачивается выгодоприобретателю при смерти застрахованного лица, при условии, что все платежи были внесены вовремя. Если по какой-то причине застрахованный пропустил несколько последних платежей, то, как правило, страховая компания все равно выплачивает страховку за вычетом задолженности. Выгодоприобретатель вправе выбрать полную или частичную выплату страховой суммы.

Выплаты по смерти застрахованного не только защищают ваш доход. Ко всему прочему они не облагаются налогом, за исключением ситуации, когда вы получаете часть суммы, а другую часть оставляете на процентном счету. Налогом облагаются только накопленные проценты, но не основная сумма выплат по смерти.

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Преимущества страхования жизни для владельца бизнеса

У вас есть собственная компания с несколькими сотрудниками, которых может заинтересовать страхование жизни? Стоимость групповой страховки вычитается из налогооблагаемого дохода при условии, что бенефициаром не является сама компания. После приобретения группового полиса фирма может вычитать из налогов страховые взносы на первые $50 000 страховой суммы для каждого сотрудника. Это выгодно для обеих сторон: компания получает налоговые вычеты, а сотрудники — меньшую стоимость по сравнению с самостоятельным приобретением страховки. При этом компания заключает основной договор со страховой фирмой, а каждый из сотрудников получает страховой полис.

Еще один вид страхования, используемый в бизнесе — страхование ключевого сотрудника. Если в компании есть сотрудник с особыми знаниями, навыками или деловыми контактами, то его жизнь можно застраховать, чтобы защитить компанию от возможных убытков, связанных с его смертью. Ключевой сотрудник при этом является застрахованным лицом, а компания — страхователем, держателем полиса и выгодоприобретателем. Такой договор можно заключить только с согласия ключевого сотрудника. Данный вид страхования жизни не дает права на налоговые вычеты, однако полученные страховые суммы налогом не облагаются.

Страхование купли-продажи — это договор, охватывающий ситуацию, когда один из совладельцев компании умирает или теряет трудоспособность. Он позволяет деловым партнерам возможность выкупа доли бизнеса у семьи скончавшегося. К примеру, компания принадлежит партнерам А и Б. Партнер А страхует жизнь партнера Б, а партнер Б страхует жизнь партнера А. В случае смерти партнера А партнер Б получает деньги, на которые он может выкупить принадлежавшую А долю бизнеса у его семьи. Таким образом, семья партнера А получает средства к существованию, а партнер Б приобретает контроль над компанией.

Административный бонус — это договор, заключаемый между компанией и ее сотрудником. Работодатель предлагает сотруднику увеличение зарплаты на сумму, соответствующую размеру взносов для страхования жизни. Сотрудник платит страховые взносы, получает страховой полис и выбирает своих выгодоприобретателей. Дополнительная зарплата вычитается из налогов компании, но входит в налогооблагаемый доход сотрудника.

Tax Shark, местная фирма в Розвилле, специализирующаяся на страховании жизни, поможет вам выбрать лучшие из имеющихся видов страхования по доступным ценам.

Позвоните нам по номеру (916) 260-2300 и будьте застрахованными в 2019 году!