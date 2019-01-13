Гэвин Ньюсом предложил ввecти 6-мecячный oплaчивaeмый oтпуcк пo уxoду зa peбeнкoм

На пресс-конференции, посвященной бюджету Калифорнии на следующий фискальный год, новый губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил о расширении программы отпусков по уходу за ребенком.

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Согласно предложенному им плану, родители или опекуны новорожденного ребенка смогут получить шесть месяцев оплачиваемого отпуска на двоих. Необходимые для реализации этой программы средства уже имеются в бюджете, однако сначала предложение губернатора должно получить одобрение Комиссии по бюджету и Сената штата.

«Мы поддерживаем систему 6-месячных оплачиваемых отпусков. Почему? Потому что, в первую очередь, она является необходимой для развития ребенка, – сказал губернатор Ньюсом. – Вы хотите, чтобы с ребенком проводили время родители, развивая его юный мозг, или чтобы за вас это делало правительство? Ответ очевиден».

Предложенная губернатором программа является революционной для Соединенных Штатов, однако в остальных странах мира подобные законы действуют уже много лет. Например, в России женщинам предоставляется до 70 дней оплачиваемого отпуска по беременности и до трех лет частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.