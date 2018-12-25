В прошлую пятницу 52-летней Светлане Лаурел из Кента (штат Вашингтон) было предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Вечером 18 декабря Светлана приехала в дом своего бывшего мужа. С помощью электрошокера она связала бывшего супруга и их 12-летнего сына, а затем вооружилась пистолетом и заявила мужчине, что убьет его, потому что он «разрушил ее жизнь».

Тем временем 14-летняя дочь Светланы позвонила в службу 911. Светлана, обнаружив это, выстрелила ей в голову, убив на месте. После этого она попыталась застрелить бывшего мужа, но пистолет дал осечку, и связанный мужчина сумел обезоружить ее.

Светлана Лаурел развелась со своим мужем в 2015 году после 17 лет в браке. Согласно документам суда, дети были оставлены с отцом, а матери разрешалось видеться с ними только под присмотром. Дочь Светланы, Натали Гулиция, была ученицей католической школы имени Джона Кеннеди в городе Бьюриен.

Согласно профилю некой Светланы Лаурел в LinkedIn, женщина с образованием Caнкт-Пeтepбуpгcкого гocудapcтвeнного унивepcитeта несколько лет назад работала в компании “Боинг”, в в последнее время занималась собственным бизнесом в Хьюстоне и Сан-Диего.

По законам штата Вашингтон Лаурел грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.