База Армии США в Форт-Ирвине (штат Калифорния) опубликовала не совсем обычную вакансию на сайте поиска работы indeed.com. Военным потребовался владеющий русским языком ролевик, который будет изображать вероятного противника на тренировках солдат и офицеров.

Фото: Master Sgt. Michel Sauret

Его рабочие обязанности будут включать «максимально достоверное изображение заданного человека, включая его бытовую жизнь и работу».

От кандидата требуется гражданство США или разрешение на работу, физическое здоровье, знание армейского устава, возможность получения секретного допуска, а также, что немаловажно, «понимание и поддержка процессов, процедур и целей Клиента».

Дополнительным плюсом будет опыт участия в специальных операциях на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии или в Латинской Америке.