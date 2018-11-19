Учебные заведения Калифорнии, расположенные в пострадавших от пожара регионах, надеялись возобновить работу в этот понедельник, однако из-за задымленного воздуха многие из них были вынуждены отложить начало занятий.

Университет штата в Сакраменто останется закрытым до конца недели, на кампусе продолжат работу лишь продуктовый магазин, аптека, студенческая клиника и другие критические службы. Библиотека и академический центр откроются в субботу, 24 ноября.

Оба отделения Калифорнийского университета, в Дейвисе и Сакраменто, также закрылись до понедельника. Работающим на кампусе студентам пропущенные из-за стихийного бедствия смены будут оплачены.

В средних и младших школах, согласно рекомендациям администрации округа, при появлении в воздухе следов дыма будут отменены уроки физкультуры и другие занятия на улице. Остальным жителям Сакраменто, в особенности престарелым и имеющим заболевания дыхательной системы, также по возможности следует оставаться дома.