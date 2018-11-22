Лесные пожары назвали «Божьим наказанием для либеральной Калифорнии»

Лидер комитета Республиканской партии из штата Огайо подвергся резкой критике за опубликованную на Фейсбуке картинку с надписью, называющей идущие на западном побережье страны лесные пожары «Божьим наказанием для либеральной Калифорнии». Об этом сообщает издание Cleveland.com.

В телефонном интервью журналистам республиканец из округа Колумбиана Дейв Джонсон пояснил, что не хотел никого оскорбить, а лишь выразил свое мнение о том, что демократы плохо управляют Калифорнией.

«У меня не было намерения оскорбить или обидеть калифорнийцев. Но все зависит от точки зрения, и если мой пост оскорбил кого-то из тех, кто потерял в пожаре близких, то я приношу свои извинения. Это не было моим намерением, что могут подтвердить все, кто знает меня», – добавил Джонсон.

Опубликованный Джонсоном мем немедленно вызвал бурный гнев его оппонентов, включая другого известного в Огайо политика, председателя комитета Демократической партии в округе Махонинг Дэвида Бетраса.

«Я считаю, что эти безумные комментарии дисквалифицируют Джонсона от любой общественной должности. Следовательно, он должен немедленно уйти со всех занимаемых им общественных постов», – заявил Бетрас.

Однако, по словам сайта Cleveland.com, Джонсон назвал выступление Бетраса «политическим трюком» демократов, которые после поражения на недавних выборах пользуются любым поводом привлечь к себе внимание.

На данный момент 84 человека погибло в разерушительном пожаре на севере Калифорнии.