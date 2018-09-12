Калифорния сделала еще один шаг на пути к стопроцентному самообеспечению экологически чистой электроэнергией. В понедельник губернатор штата Джерри Браун подписал одобренный Сенатом законопроект Bill 100, а также издал указ о постепенном переходе к нулевому углеродному балансу. Задачи, поставленные в этих документах, планируется решить к 2045 году.

«Калифорния встала на путь к достижению и перевыполнению планов Парижского соглашения. Это не будет легким, это не будет быстрым, но это должно быть сделано», – сказал губернатор Браун.

Под руководством Брауна Калифорния приняла множество законодательных мер по борьбе с загрязнением окружающей среды и изменением климата. В их число входит запрет на бурение новых нефтяных скважин вдоль побережья штата, жесткие ограничения на использование ряда химических веществ, сокращение выбросов парниковых газов, внедрение экологически чистого транспорта и многое другое.