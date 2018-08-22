На уличных гонках сбит пешеход, подозреваемый водитель арестован.

В 12:14 утра в понедельник, 20 августа 2018 года, в один из госпиталей Ванкувера (штат Вашингтон) был доставлен пациент, пострадавший в автомобильной аварии в Портленде. О происшествии было сообщено в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что в воскресенье около 21:30 поступивший в госпиталь мужчина был сбит машиной в районе Северо-западной 142-й Авеню. Во время происшествия он находился на парковке и наблюдал, как водитель черной «Инфинити G35» выполняет опасные трюки. После наезда на пешехода водитель машины скрылся с места аварии.

У жилого дома в 12800-м квартале Юго-восточной Фостер-Роуд сотрудники полиции обнаружили и конфисковали как вещественное доказательство автомобиль «Инфинити G35» 2007 модельного года. Имевшиеся на нем повреждения были характерными для столкновения с пешеходом. Также по данному адресу был обнаружен мужчина, который предположительно находился за рулем в момент аварии.

Подозреваемый, 22-летний Владислав Момоток, не оказал сопротивления при аресте и был направлен в тюрьму округа Малтнома по обвинению в опасном вождении и неисполнении обязанностей водителя.

Пострадавший пешеход, по информации врачей, получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы.

За вечер 19 августа сотрудники дорожной полиции выписали 8 штрафов и 6 предупреждений водителям, подозреваемым в участии в уличных гонках в северном и северо-восточном районах Портленда.