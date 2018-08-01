Служба шерифа округа Лос-Анджелес просит помощи граждан в розысках 82-летнего Моисея Зельмановича Кельщика. В последний раз пропавшего видели около полудня 31 июля 2018 года в его доме, находящемся в 1200-м квартале Ферфакс-авеню, Западный Голливуд.

Рост Кельщика 5 футов 9 дюймов (174 см), вес 167 фунтов (76 кг), волосы короткие, седые, глаза карие. Он был одет в рубашку темного цвета и черные спортивные брюки Adidas с лампасами на обеих сторонах.

Мужчина страдает диабетом (принимает инсулин), пониженным кровяным давлением и ослабленной памятью. Говорит в основном на русском языке. Семья Кельщика крайне обеспокоена его исчезновением и просит у общественности помощи в его розысках.

Всех имеющих какие-либо сведения о данном происшествии просят связаться с Отделом розыска пропавших без вести Службы шерифа округа Лос-Анджелес – контактный телефон (323) 890-5500, сержант Нава или детектив Абрахам. Если вы желаете поделиться информацией анонимно, позвоните по номеру (800) 222-TIPS (8477), воспользуйтесь приложением P3 Tips (доступно на Google Play и App Store) или зайдите на сайт LACrimestoppers.org.