30-летний иммигрант из Украины по имени Леонид нуждается в помощи. Три года назад у него начались проблемы с почками, сообщают члены церкви Bethel Community из штата Колорадо.

Несмотря на лечение, его почки стали работать все хуже и в конце концов отказали полностью. Теперь Леониду приходится по 12 часов в день проходить мучительную процедуру диализа. Его состояние с каждым днем ухудшается.

Единственная надежда Леонида на выздоровление — это операция по пересадке почки. В настоящее время его друзья ищут донора и собирают деньги на операцию. Если вам небезразлична судьба Леонида, то вы можете помочь ему, сделав пожертвование на сайте www.helpleo.org.

Стоимость операции – $260 тыс. Медицинская страховка покрывает около 80% от этих расходов, остальные $70 тыс. собираются друзьями Леонида.