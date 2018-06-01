Полиция арестовала мать, похитившую своего биологического сына

Полиция Лос-Анджелеса арестовала 29-летнюю Дарью Костенко которая обвиняется в похищении приемного ребенка, который был исчез во вторник, 29 мая, из школы Towne Elementary.

По словам полицейских, приемная мать 8-летнего Дилана Костенко прибыла в школу, чтобы забрать его. Однако сотрудники школы сообщили ей, что ребенка уже забрала его биологическая мать, 29-летняя Дарья Костенко.

Дилана и Дарью Костенко в последний раз видели в жилом квартале к северу от школы. Дилан был одет в синие джинсовые шорты и черную футболку с изображением собаки и надписью «Dab All Day». Дарья была одета в красный свитер с капюшоном.

Полиция сообщила, что у нее есть родственники в штате Нью-Йорк. Известно, что она часто бывала в районе Западного Лос-Анджелеса.

Ребенка, Дилана Костенко, в мае 2017 года забрали у биологической матери и передали Управлению по делам семьи и детей. Согласно решению суда Дарье Костенко не было разрешено забирать ребенка из школы, а их встречи должны были проходить под надзором.

Позже сотрудники правоохранительных органов Южной Калифорнии сообщили, что Костенко сдалась полиции, явившись в пятницу утром с сыном и бойфрендом в полицейский участок.

Женщине предъявлено обвинение в похищении собственного ребенка.