Венчурный фонд из Чикаго инвестирует $1,5 млн в украинские стартапы

Венчурный инвестиционный фонд U.Ventures из Чикаго, основанный в конце 2017 года фондом WNISEF, только что объявил о вложениях на общую сумму в $1,5 млн в три украинских стартапа: YouTeam, 3DLook и Pufetto. Условия сделки пока не разглашаются, но известно, что средства будут использоваться для улучшения продуктов, найма дополнительного персонала и масштабирования компаний.

YouTeam, рынок найма контрактных разработчиков программного обеспечения, преподносит себя как «Upwork для масштабных проектов с полной занятостью». Стартап, основанный в марте 2014 года украинцами Антоном Мищенко и Юрием Рифяком, сообщил о продажах на сумму в $1 млн меньше чем через два года после открытия компании.

Ранее в этом году стартап в обмен на 7% акций получил финансирование фонда Y Combinator в размере $120 000 и перевел свою штаб-квартиру из Лондона в Маунтин-Вью, Калифорния. Также у YouTeam есть офис во Львове (Западная Украина), где работает несколько десятков сотрудников.

3DLook предлагает «технологию моментального измерения человеческого тела с помощью мобильных устройств». Стартап со штаб-квартирой в США и четырьмя офисами в Украине, Великобритании и Кремниевой долине был основан предпринимателем из Одессы Вадимом Роговским в 2016 году. До этого Роговский запустил стартап глобального мобильного маркетинга Clickky со штаб-квартирой в Одессе.

Pufetto – украинский производитель и онлайн-магазин заказной мебели. Основанный в 2012 году стартап со штаб-квартирой в Киеве продает товары через Интернет и в сети салонов в Украине и Германии.

«В Украине есть выдающиеся компании и стартапы, производящие революционные продукты и являющиеся крайне конкурентоспособными на глобальном рынке. Яркими примерами являются YouTeam, 3DLook и Pufetto», – прокомментировала Ярослава Джонсон, президент и генеральный директор фонда WNISEF.

«Мы рады инвестировать в эти стартапы и убеждены в том, что у них есть огромный потенциал стать лидерами в своих сегментах не только в Украине, но и на мировом рынке», – добавила она.

Ранее фонд U.Ventures инвестировал более $2,3 млн в шесть украинских компаний, включая Petcube, Sixa, eTachki, IO и Rallyware. Имя шестого стартапа и размер вложений в него пока не раскрываются.

Фонд WNISEF, поддерживаемый Агенством США по международному развитию (USAID), действует в Украине и Молдове на протяжении 23 лет. За этот срок организация инвестировала $168 млн в 118 компаний (общее число сотрудников которых на сегодня составляет более 25 000 человек) и обеспечила финансирование в размере $1,5 млрд для украинских и молдавских предприятий.