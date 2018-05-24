По сообщению издания San Francisco Chronicle, расследование в престижной массачусетской школе-интернате разоблачило сексуальное преступление, совершенное учителем русского языка несколько десятилетий назад.

Фото: Daderot

По словам издания из Сан-Франциско, директор школы Philip’s Academy в Андовере (Массачусетс) Джон Пэлфри в понедельник направил учащимся и преподавателем письмо, в котором сообщил, что, по заключению независимой юридической фирмы, преподаватель Виктор Свец в 1980-х годах совершил нарушение сексуального характера по отношению к одному из учащихся.

Расследование началось с обвинений, касающихся Виктора Свеца, преподавателя русского языка в элитной школе в пригороде Бостона. Когда представители администрации учебного заведения узнала о них, то они связались с соответствующими органами и поделились всей имеющейся у информацией с независимой юридической фирмой Sanghavi Law Office, которая занимается расследованием всех подобных обвинений.

Фирма Sanghavi Law Office заключила, что мистер Свец, будучи членом преподавательского состава Philip’s Academy, совершил сексуальное нарушение по отношению к одному из учащихся в 1980-х годах. В соответствии с правилами школа запретила мистеру Свецу находиться на кампусе и участвовать в школьных мероприятиях в Андовере. Он не получит от школы статус заслуженного преподавателя или иные привилегии.

Мистер Свец находился в отпуске с начала февраля, когда данная ситуация впервые получила огласку, и отсутствовал на кампусе все это время. В период расследования, по-прежнему находясь в отпуске, мистер Свец уведомил школу о своем намерении незамедлительно покинуть свой пост.

“Мы глубоко сожалеем о вреде, причиненном поведением данного члена преподавательского состава. Совет попечителей рад тому, что у бывшего учащегося хватило смелости рассказать о болезненном и травмирующем случае, произошедшем десятилетия назад”, – говорится в официальном сообщении школы.