Калифорнийские конгрессмены обратились к заместителю государственного секретаря Государственного Департамента Соединенных Штатов Джону Салливану с просьбой обратить внимание на участившиеся случаи проявления антисемитизма в Польше и Украине.

В частности, в опубликованном письме членами Конгресса письме, выражается обеспокоенность недавними сообщениями о поддерживаемых государством искажениях истории Холокоста, имеющих место в Европе, в частности в Польше и Украине.

“Просим присоединиться к нам и к организациям по защите прав человека в борьбе против антисемитизма, ксенофобии и всех форм интолерантности, призвав правительства Польши и Украины недвусмысленно отвергнуть искажение Холокоста и воздание почестей нацистским коллаборационистам и по всей строгости закона осудить антисемитские преступления. Также мы просим Вас описать предпринимаемые правительством Соединенных Штатов шаги по отслеживанию случаев искажения Холокоста и недопущению государственной поддержки или финансирования групп и отдельных лиц, пропагандирующих или оправдывающих антисемитизм. Мы считаем, что эти шаги должны включать твердое требование отмены этих оскорбительных законов”, – говорится в воззвании к представителю Госдепа.

По словам авторов документа, хотя юридические вопросы и исторические контексты Украины и Польши различаются, “происходящие в этих странах события являются поводом для беспокойства”.

Ранее в этом году Варшава приняла закон, объявляющий уголовным преступлением заявления о том, что Польша участвовала в Холокосте. Данный закон, справедливо критикуемый Госдепартаментом США, правительством Израиля и другими, сопровождался ростом антисемитских высказываний, говорят инициаторы петиции. Посольство Израиля в Варшаве сообщило о потоке ненависти, а члены польского еврейского сообщества выразили опасение растущей напряженностью, связанной с принятием этого закона. Несмотря на уверения президента Польши Анджея Дуды в том, что закон не будет применяться для удушения свободы слова, на основании этого закона уже был подан иск против аргентинской газеты; Ян Дзедзичак, заместитель директора Министерства иностранных дел Польши, потребовал от Израиля заменить один из экспонатов мемориала Яд ва-Шем в Иерусалиме; а мэр одного из городов был вынужден отменить праздничную церемонию после того, как он отказался выполнить требование местных властей убрать из своей речи упоминания об участии Польши в Холокосте.

Украинские законы о памяти, принятые в 2015 году, зашли еще дальше, восславляя нацистских коллаборационистов и объявляя уголовным преступлением отрицание их «героизма», говорят американские политики. Однако, в отличие от польских законов, этот шаг Киева почти не вызвал открытой реакции Соединенных Штатов. Среди групп и лиц, восхваляемых Украиной – нацистские коллаборационисты Степан Бандера и Роман Шухевич, Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА). Эти лица и полувоенные организации в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несут ответственность за гибель тысяч евреев, 70-100 тысяч поляков и других этнических меньшинств с 1941 по 1945 г.

Особое беспокойство у подписантов вызывает тот факт, что значительная часть восхваления нацизма в Украине поддерживается правительством. Среди примеров – посвященная УПА кампания, проведенная Институтом национальной памяти; название улиц именами Бандеры и Шухевича городским советом Киева; «ШухевичФест», прошедший во Львове в 2017 году, в день годовщины львовских погромов 1941 года, в которых было убито 4 000 евреев.

“Поддерживаемый государством ревизионизм Холокоста в Украине сопровождается и другими формами антисемитизма. Как указал израильский Департамент по делам диаспоры в своем ежегодном отчете по антисемитизму, обеление этих украинских «героев» совпало с учащением проявлений антисемитизма по всей Украине. Это включает осквернение мемориалов Холокоста и еврейских храмов, к примеру, осквернение святой могилы в Умани головой свиньи с вырезанной на ней свастикой; марш в честь Бандеры в январе 2017 года, участники которого скандировали: «Долой евреев!»; а также произошедший прошлым летом поджог синагоги во Львове во время «ШухевичФеста»”, – говорят конгрессмены.

В ноябре прошлого года «Радио Свободная Европа» сообщило о факелах и нацистских приветствиях на 20-тысячном марше в честь 75-й годовщины УПА. Эти факельные шествия тесно связаны с такими организациями как неонацистский «Азовский батальон», вооруженная группа, которой недавно подписанным Актом об ассигнованиях 2018 года запрещено поставлять американское оружие и военных инструкторов. Вместо того, чтобы расформировать «Азов», правительство включило его в Украинскую национальную гвардию, подчиняющуюся Министерству внутренних дел. Широко известно, что эта группа поддерживает тесные связи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Вызывающие глубокую обеспокоенность действия Польши и Украины неоднократно порицались Мемориальным музеем Холокоста США, Центром Симона Визенталя, Национальной коалицией в поддержку евреев Евразии, Всемирным еврейским конгрессом, мемориалом Яд ва-Шем и правительством Израиля.

“Как члены Конгресса США мы неуклонно поддерживали стремление Польши и Украины к построению демократии. Однако мы опасаемся, что подъем антисемитизма и отрицание прошлого остановят развитие демократии в этих странах и не позволят Польше и Украине стать свободными и открытыми нациями для всех своих граждан, как евреев, так и не-евреев. Происходящие в этих двух странах события, какими бы возмутительными они ни были, следует также воспринимать в контексте восславления руководителей эры Холокоста по всей Европе, включая Венгрию, Словакию, Румынию и страны Прибалтики. Это вызывающая беспокойство тенденция, которая должна вызвать решительный ответ нашего правительства, – заявляют политические деятели. – В связи с этим мы просим ответить на серьезную обеспокоенность подробным описанием действий, которые Государственный департамент предпринимает для сотрудничества с правительствами Польши, Украины и других стран региона в борьбе с подъемом антисемитизма, отрицанием Холокоста и искажением истории”.

Помимо этого, в момент, когда во всем мире наблюдается подъем антисемитизма и отрицания Холокоста, авторы письма попросили незамедлительно назначить Особого посла для наблюдения и борьбы с антисемитизмом.

“Чем дольше этот пост, имеющий международное влияние, остается вакантным, тем сильнее это говорит о том, что Соединенные Штаты будут мириться с антисемитизмом и отрицанием Холокоста, – указывают конгрессмены. – Более того, мы понимаем важность работы, выполняемой Особым послом по вопросам Холокоста, и просим Вас обеспечить его службу ресурсами, необходимыми для решения растущих проблем в этой области”.

По словам конгрессменов, Соединенные Штаты должны занять лидирующую позицию, твердо выступая против антисемитизма и обеспечивая продолжение развития честной и справедливой демократии для всех граждан в союзных государствах Восточной Европы.

“Эти явления являются недопустимыми, особенно с учетом происходящего в данный момент глобального подъема антисемитизма”, – подчеркивается в прошении.

Под петицией были поставлены подписи членов Конгресса штата Калифорния, копии направлены послу США в Польше Полу Джонсу и Мари Йованович, послу США в Украине.