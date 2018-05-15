На днях судья штата Калифорния вынос решение по делу о свадебном торте для однополой пары из города Бейкерсфилд. Согласно вердикту суда, кондитер-христианин не может быть принужден к изготовлению торта для свадьбы однополой пары, сообщает телеканал KGET.

Дело Кэти Миллер и кондитерской Tastries Bakery на Роуздейл-Хайвей получило широкую огласку в американской прессе. Миллер отказалась принять заказ на торт для свадьбы однополой пары – Эйлин и Мирейи Родригес-Дель Рио.

Новобрачные назвали этот отказ дискриминацией против гомосексуалистов, Миллер же утверждала, что изготовление торта нарушило бы ее право на свободу вероисповедания.

«Моя компания принадлежит Богу, – сказала Миллер в августе прошлого года. – Мы работаем на Господа, и мои убеждения и совесть не позволяют мне участвовать во многих вещах. Я отказывалась от многих заказов».

В своем решении судья назвал требование государства, принуждающее человека напрямую идти против своей веры, «примером тирании».

В свете победы Кэти представляющая ее общественная организация «Фонд защиты свободы совести» на прошлой неделе направила в суд заявление о получении компенсации согласно закону штата о так называемых частных генеральных прокурорах.