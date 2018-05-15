Оклендская организация «Шалом Байит», что в переводе с иврита означает «мир в доме», оказывает помощь тем, кто стал жертвой домашнего насилия. Созданная в 1992 году как подразделение Коалиции помощи избиваемым женщинам и их детям, она стала первым и единственным агентством Северной Калифорнии, занимающимся исключительно искоренением домашнего насилия в еврейском сообществе. Об этом пишет The Jewish News Weekly.



Фото: Sue Fishkoff

Поначалу потенциальные спонсоры, раввины и общественные лидеры, к которым руководители организации обращались за поддержкой, встречали их недоверием. «Домашнее насилие в еврейской семье? Такого не бывает», – вспоминает исполнительный директор «Шалом Байит» Наоми Такер.

Сегодня школы, синагоги и другие общественные институты открыто говорят об этой проблеме, а в еврейских общинах действуют программы предотвращения домашнего насилия.

Однако когда Такер попыталась начать сбор средств для создания программ на русском языке, она столкнулась с тем же самым недоверием. «У нас нет этой проблемы. Если бы она была, мы бы о ней знали», – отвечали ей лидеры русских еврейских общин.

Около года назад «Шалом Байит» получила первый грант на создание русскоязычной программы от Федерации еврейской общины в Сан-Франциско. Это позволило нанять на полставки владеющую русским языком сотрудницу. А в этом месяце благодаря щедрому вкладу от Фонда семьи Коум из Менло-Парк в организации появился постоянный русскоязычный специалист.

«Когда речь идет о травматических событиях, нашим клиентам проще рассказывать о них на своем родном языке, даже если они свободно владеют английским, – говорит менеджер “Шалом Байит” Сара Рот. – Особенно когда они беседуют с такой же как они русской еврейкой, которая без объяснений понимает тонкие культурные моменты».