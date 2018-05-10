Комиссия по энергетике Калифорнии первой в стране принимает стандарты, требующие оборудовать новые дома солнечными батареями.

С целью сокращения потребления электроэнергии в новых домах более чем на 50% Комиссия по энергетике штата Калифорния приняла нормативы, требующие с 2020 года оборудовать новые дома солнечными батареями. Благодаря этим мерам выбросы парниковых газов сократятся на величину, эквивалентную прекращению эксплуатации 115 000 автомобилей на ископаемом топливе.

Нормативы энергетической эффективности зданий, вступающие в силу 1 января 2020 года, фокусируются на четырех основных аспектах: «умные» солнечные батареи для жилых домов, улучшенные стандарты теплоизоляции, требования к системам вентиляции жилых и нежилых домов и требования к освещению нежилых домов. Новые стандарты систем вентиляции способствуют улучшению микроклимата в помещении и защищают жильцов от внешних и внутренних источников загрязнения воздуха. Впервые в стандартах оговариваются требования к медицинским учреждениям.

«Благодаря новым стандартам здания станут более эффективными, что поможет повысить надежность системы энергоснабжения, – сказал Эндрю МакАллистер, ведущий специалист Комиссии по энергетике. – Здания, в которых живут калифорнийцы, будут вырабатывать свою собственную возобновляемую энергию. В них будет чистый воздух, а платформа для “умных” технологий продвинет штат дальше по пути к экологичному будущему».

Согласно расчетам Комиссии по энергетике в Сакраменто, нежилые здания, соответствующие новым стандартам, сократят потребление электроэнергии примерно на 30% – в основном за счет модернизации системы освещения. Ежемесячные платежи по ипотеке для владельцев новых жилых домов увеличатся в среднем на $40, однако снижение затрат на отопление, кондиционирование и освещение составит около $80 в месяц.