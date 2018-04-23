42-летняя жительница Бруклина, Виктория Насырова, находящаяся в тюрьме по обвинению в серии отравлений, объявила голодовку из-за плохого обращения с ней в заключении. Виктории Насыровой также был предъявлен список обвинений из 10 пунктов, включающий попытку убийства, кражу со взломом, нападение, незаконное задержание, кражу в крупном размере и хранение краденого.

По ее словам, с четверга она живет на одной воде, а единственное блюдо, которое она желает – то, которое, согласно известной пословице, лучше всего подавать холодным.

«Единственное, что поддерживает меня – это мысль о мести тем, кто несправедливо обошелся со мной», – заявила она корреспондентам.

«Разумеется, законная месть, в суде», – поспешно добавила она, передает NY Post.

По словам Насыровой, тюремщики и сокамерники говорят ей, что она «слишком часто звонит в службу 311 с жалобами», и что у нее «будут проблемы».

«Но это я устрою им проблемы, – поклялась Насырова. – Они делают мою жизнь невыносимой, а я сделаю все возможное, чтобы сделать невыносимой жизнь этой тюрьмы».

Как уже сообщалось, суд присяжных округа Куинс предъявил 42-летней жительнице Шипсхед-Бей обвинения в попытке убийства, краже со взломом и других преступлениях. Утверждается, что в августе 2016 года она отравила с помощью торта похожую на нее женщину из Куинса, а затем присвоила документы и другие вещи своей жертвы.

Находясь в тюрьме, в интервью телеканалу CBS Виктория Насырова сообщила о своей невиновности.