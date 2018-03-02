Преступница украла у потерпевшей документы, деньги и драгоценности, сообщается в пресс-релизе прокуратуры Куинса. В эксклюзивном интервью телеканалу CBS, Виктория Насырова сообщила о своей невиновности.



Как объявил сегодня окружной прокурор Ричард Браун, суд присяжных округа Куинс предъявил 42-летней жительнице Шипсхед-Бей обвинения в попытке убийства, краже со взломом и других преступлениях. Утверждается, что в августе 2016 года она отравила с помощью торта похожую на нее женщину из Куинса, а затем присвоила документы и другие вещи своей жертвы.

«Это странное и запутанное преступление, которое могло привести к гибели потерпевшей. Обвиняемая, выбрав жертву, внешне похожую на нее, угостила ее отравленным тортом. К счастью, потерпевшая пережила отравление, а преступнице теперь грозит длительное тюремное заключение», – сказал в своей речи прокурор Браун.

Обвиняемая была идентифицирована как 42-летняя Виктория Насырова, проживающая на Вурхис-авеню в Шипсхед-Бей, Бруклин. Ей был предъявлен список обвинений из 10 пунктов, включающий попытку убийства, кражу со взломом, нападение, незаконное задержание, кражу в крупном размере и хранение краденого.

Вчера Насырова предстала перед исполняющим обязанности верховного судьи Питером Валлоне-младшим, который постановил удерживать обвиняемую под стражей без права выхода под залог. Следующее заседание суда назначено на 25 мая 2018 года. Если подсудимая будет признана виновной, ей грозит тюремное заключение сроком до 25 лет.

Согласно материалам обвинения, 28 августа 2016 года Виктория Насырова пришла домой к потерпевшей и принесла ей в подарок торт-чизкейк. Женщины были похожи друг на друга – у обеих были темные волосы и одинаковый цвет кожи, обе владели русским языком. Женщина из Куинса попробовала торт, после чего почувствовала недомогание и прилегла отдохнуть. Последнее, что она запомнила перед тем, как потерять сознание – образ подсудимой, по-прежнему находившейся в ее доме.

На следующий день знакомый потерпевшей обнаружил ее одетой в нижнее белье и лежащей на кровати без сознания. Вокруг были рассыпаны таблетки, создавая видимость того, что женщина попыталась покончить с собой. Пострадавшая была направлена в госпиталь. Вернувшись после лечения, она обнаружила, что из дома исчез ее паспорт, а также разрешение на работу, золотое кольцо и наличные деньги.

Специалисты Министерства внутренней безопасности проверили оставшиеся в контейнере куски торта и подтвердили, что он был начинен феназепамом. Таблетки, найденные на полу в квартире жертвы, также содержали феназепам. Насырова была арестована в Бруклине 20 марта 2017 года. Согласно документам обвинения, у нее были обнаружены пропавшие вещи потерпевшей: кольцо, паспорт и разрешение на работу.

Федеральная прокуратура напоминает, что подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана. Между тем, в эксклюзивном интервью телеканалу CBS, Виктория Насырова сообщает о своей невиновности.