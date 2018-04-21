Очередной законопроект в поддержку ЛГБТК-сообщества в четверг был одобрен Ассамблеей штата Калифорния и направлен в Сенат. Как сообщает CBN News, Билль 2943 может стать угрозой свободе слова и свободе вероисповедования для христиан.

Законопроект предлагает отнести к незаконной деловой практике попытки изменения сексуальной ориентации. Согласно действующим законам, лица, пострадавшие от незаконной деловой практики, имеют право в судебном порядке потребовать от поставщика услуг или товаров возмещение ущерба.

«Судебная практика, в том числе в Калифорнии, рассматривает практику попыток смены сексуальной ориентации как вид коммерческих услуг. Следовательно, утверждения о том, что эти попытки являются эффективными в смене сексуальной ориентации, могут представлять собой незаконную, нечестную или мошенническую деловую практику. Билль 2943 намерен ясно обозначить, что попытки смены сексуальной ориентации являются незаконной практикой по Закону о защите потребителей Калифорнии, – говорится в тексте законопроекта. – Одним из важных интересов штата Калифорния является защита физического и психологического благополучия лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров».

Шесть лет назад в Калифорнии стало незаконным психологическое консультирование несовершеннолетних от влечения к своему полу, даже если они сами и их родители просят о помощи.

Существующие законы запрещают психологам предпринимать усилия по смене сексуальной ориентации к пациентам, не достигшим 18-летнего возраста. Нарушение этого запрета считается непрофессиональным поведением и грозит мерами со стороны лицензирующей организации.

Теперь же этот запрет может коснуться и взрослых, подчеркивает CBN. Билль 2943 объявляет незаконной практикой рекламирование, предложение и проведение попыток смены сексуальной ориентации. В законопроекте подчеркивается, что специалистами американских медицинских институтов не доказан успех лечения гомосексуализма, а напротив – многие геи пострадали в результате так называемого лечения.

Законопроект, предложенный восьмеркой ЛГБТ-активистов из Демократической партии, практически запретит взрослым жителям Калифорнии получать профессиональное психологическое консультирование для преодоления нежеланных гомосексуальных влечений или гендерных расстройств, говорят христианские активисты из организации Save California.

«Как законодатели, голосующие за это, могут называть себя “сторонниками выбора”, если они проголосовали за лишение людей возможности выбора? – спрашивает Томассон. – Как могут законодатели, проголосовавшие за Билль 2943, заявлять, что они поддерживают свободу вероисповедания, когда они только что пригрозили церковным книжным магазинам, продающим руководства по преодолению нежелательного влечения к своему полу? Билль 2943 направлен против свободы слова, против свободы вероисповедания, против свободы выбора, и ему нет места в свободном обществе. Этот нетолерантный законопроект не предусматривает никаких исключений и никакой защиты для религиозных организаций».

Согласно президенту Save California Рэнди Томассону, Билль 2943 будет добиваться своей цели путем изгнания из Калифорнии консультантов, предлагающих помочь взрослым преодолеть их нежеланные «ЛГБТ-чувства». Таким образом, по словам христианских активистов, государство встает на открытую борьбу против христианских учреждений в штате.

Борьбу против нового законопроекта поддержал также кандидат в губернаторы штата, республиканец Трэвис Аллен.