Округ Йоло разыскивает русскоязычных сотрудников избирательных пунктов

Вудленд, Калифорния. Избирательная комиссия округа Йоло набирает сотрудников избирательных пунктов для всеобщих внутрипартийных выборов, которые пройдут 5 июня.

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«Мы особенно нуждаемся в людях, владеющих несколькими языками. Главным образом нас интересуют испанский, китайский (кантонский/мандаринский) и корейский языки, а также панджаби, русский и тагальский», – поясняет Джесси Салинас, сотрудник администрации округа Йоло.

Соискатели должны быть готовы работать в день выборов с 6 часов утра до примерно 10 часов вечера, самостоятельно добираться до избирательного участка и обратно, а также пройти обязательное обучение. Они должны уметь читать и писать по-английски. Заключенные или условно освобожденные, совершившие тяжкие преступления, не могут работать на избирательных участках.

Денежная компенсация работникам зависит от их роли. Инспекторы избирательных участков получают за день работы $155, наблюдатели – $130. Владеющие несколькими языками получают надбавку в $10, а за прохождение курса обучения полагаются дополнительные $20. Если вас интересует работа сотрудника избирательного участка в день выборов, позвоните по телефону (530) 666-8124 или отправьте сообщение по адресу cntyclrk@yolocounty.org.

Подробную информацию можно получить на сайте избирательной комиссии округа Йоло (www.yoloelections.org) или по телефону (530) 666-8133.