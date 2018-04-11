Русскоязычного гея избили после гей-парада в Майами

Как сообщает издание Miami Herald, во вторник днем четверо подозреваемых в жестоком избиении однополой пары добровольно явились в полицию Майами-Бич. Подозреваемые, обвиняемые в избиении с отягчающими обстоятельствами, сдались властям при посредничестве адвоката. Согласно заявлению Департамента полиции Майами-Бич, теперь прокуратура города будет решать, следует ли классифицировать их деяние как преступление на почве ненависти.

Нападение произошло в воскресенье днем, после прошедшего в Майами-Бич гей-парада.

Потерпевшие, Рене Чаларка и Дмитрий Логунов, стояли рядом с общественным туалетом, когда на них неожиданно напали четверо мужчин.

По словам полиции, во время атаки подозреваемые выкрикивали оскорбления на испанском. Чаларка и Логунов попытались убежать, но преступники погнались за ними.

Прохожий Хельмут Мюллер Эстрада, ставший свидетелем нападения, вступился за потерпевших. Он был сбит с ног и получил травму. Чаларка и Логунов также пострадали, сообщает NBC.

«Должно быть, их спровоцировало то, что мы гуляли вместе, держась за руки. Это был гей-парад, в Саут-Бич в тот день было множество геев», – рассказал журналистам Дмитрий Логунов.