Под влиянием наркотической галлюцинации девушка ослепила себя

Месяц назад мир всколыхнула история 20-летней Кейли Матхарт из Южной Каролины, которая под влиянием наркотической галлюцинации ослепила себя. Историю девушки рассказывает журнал People.

По свидетельствам ее матери, Кейли начала принимать метамфетамин за полгода до ужасного происшествия – после того, как случайно попробовала марихуану с добавкой этого вещества. Родные пытались убедить ее пройти курс лечения от наркотической зависимости, но опоздали.

Когда-то Кейли мечтала о профессии морского биолога. Теперь же молодой девушке приходится заново учиться жить в мире, навсегда лишенном света. На сайте GoFundMe ее мать начала кампанию по сбору средств на собаку-поводыря.